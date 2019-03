Eckernförde

Beim Überqueren von Straßen droht ihnen der Verkehrstod. In Eckernförde sind die Tierschützer darauf vorbereitet.

An den vergangenen Tagen haben Mitglieder der Eckernförder Ortsgruppe des Naturschutzverbands Deutschland ( Nabu) die Amphibienleitanlage an der Landesstraße 26 zwischen Marinestützpunkt und dem Verkehrskreisel bei Barkelsby auf Vordermann gebracht.

Tiere werden durch Zaun geleitet

„Die Erdkröten ziehen aus Richtung Nordenosten zum Eimersee“, erklärt Jürgen Peter Schmidt. Deshalb machten er und der neue 2. Nabu-Vorsitzende Frank Metasch den Amphibien am Sonnabend den Weg frei. Mit Schaufeln buddelten sie Hindernisse vor den drei Krötentunneln und zwei Wasserdurchlässen weg. „Das ist relativ wenig Aufwand im Vergleich zu früher“, erinnerte sich Schmidt. Denn bis zum Bau der 300 Meter langen Anlage 2013 hatten Nabu-Aktivisten elf Jahre lang einen mobilen Krötenzaun aufgestellt und gepflegt. Durch den Zaum wurden die Tiere zu Eimern geleitet und dann über die Straße getragen.

So viele Tiere werden pro Jahr gerettet

„Es geht ums Retten von gut 2200 Tiere pro Jahr“, so Schmidt. Froh waren beide, dass seit Donnerstag auch wieder Warnschilder an der Stelle stehen. „Die Kröten wissen natürlich nicht, wo die Anlage ist, daher queren einige auch vor und hinter ihr die Straße“, erläuterte Metasch. Krötenfreundliches Fahren ist daher bis mindestens Mitte April angesagt.

