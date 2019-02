Ein mit Pappe und Bauschutt beladener Anhänger ist am späten Freitagabend unter dem Dach eines Carports in Eckernförde ausgebrannt. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass am Carport kein großer Schaden entstanden ist. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.