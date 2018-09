Eckernförde

Der 63-Jährige fuhr am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Kieler Straße am Übergang zur Gerichtsstraße in Höhe eines Cafés „augenscheinlich absichtlich in gefährdender Art und Weise auf ein Fußgängerpaar zu“, teilte die Polizei mit. Er war „nach derzeitigem Ermittlungsstand schneller als erlaubt“ in dem verkehrsberuhigtem Bereich unterwegs. Im letzten Moment lenkte er seinen Wagen zur Seite, geriet mit dem Fußgänger in einen Streit und schlug den 58-Jährigen mit der Hand ins Gesicht.

Kurze Zeit später stoppten Polizisten des Reviers Eckernförde den 63-Jährigen, der den Vorfall anders als der Geschädigte und die Zeugen schilderte. Für die Beamten lag allerdings der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Körperverletzung vor. Führerschein und Schlüssel wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel bis auf weiteres sichergestellt.