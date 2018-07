Der beim Brand eines Bauwagens in Eckernförde ums Leben gekommene 34-Jährige hat das Feuer offenbar selbst verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen war. Auf Brandstiftung gebe es keine Hinweise, so die Beamten auf Nachfrage.