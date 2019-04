Eckernförde

Insgesamt elf Stunden Verkauf von 6 bis 17 Uhr boten Schnäppchenjägern genügend Zeit, um fündig zu werdden. Echtes Käuferglück hatten Jessica Jackewitz (41) und Sohn Linus Jackewitz (12). „Für zwei Lego-Baukästen aus dem Star-Wars-Universum haben wir nur 40 Euro bezahlt“, erklärte die Mutter. Wichtig waren für Linus vor allem die Figuren in den Packungen. „Er dreht Stop-Motion-Filme. Da ist eine Auswahl an Figuren wichtig“, so Jessica Jackewitz. Die gebürtige Eckernförderin war mit ihrer Familie in der Heimatstadt auf Urlaub.

Beliebte Retro-Angebote

Annebell und Arne Jacobsen aus Berend schluge hingegen bei Retro-Angeboten zu. "Als ich dieses Heimtrainerad sah, musste ich einfach drauf und es ausprobieren“, sagte die 49-Jährige. „Es ist dekorativ und fahren werde ich es auch“, nannte sie neben dem Retro-Design noch zusätzliche Kaufargumente. Noch dazu hatten beide ein altes Wählscheibentelefon ergattert. „Wir hoffen, dass wir es bei uns anschließen können. Denn das Gefühl, die Zahlen drehen zu können, ist schön“, kommentierte Arne Jacobsen den zweiten Retro-Spontan-Kauf.

„Um meinen Puppenwagen tut es mir leid“

Auch Verkäufer-Glück gab es. Zum Beispiel an der Hafenspritze. Dort hatten nämlich die Schwestern Clara (14), Emma (9), Frieda (6) Siry und Freundin Mara Hauke (12) aus Schinkel ihre Decken ausgelegt. „Mit dem Verkaufserlös kaufen wir Sachen zum Reiten“, sagten die Mädchen. Daher hatten sie Überflüssiges aus ihren Zimmern geräumt. „Wir sind seit 7 Uhr hier“, sagte Clara Siry. Dem Quarett fiel das Verkaufen leicht. Nur Emma Siry hatte ein Stück, an dem sie noch hing. „Um meinen Puppenwagen tut es mir leid“, verriet sie. Deshalb lag ihr Wunschpreis mit 15 Euro relativ hoch.