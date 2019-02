Eckernförde

Zuvor hatte hier ein ein- bis zweigeschossiger Gebäudekomplex gestanden. Da der einfache Bebauungsplan an dieser Stelle nur die Art der Nutzung regelt (Kerngebiet) aber nicht die Volumina der Gebäude, kommt bei Neubau-Vorhaben der Paragraph 34 des Baugesetzbuches zum Tragen. Er fordert das Einfügen in die „Eigenart der näheren Umgebung“, das Ortsbild dürfe nicht beeinträchtigt werden. Da der hintere Teil des geplanten Gebäudes an die Bachstraße grenzt, wo bereits ein viergeschossiges Haus steht, wird auch dieses bei der Beurteilung mit herangezogen.

Im Erdgeschoss sind zwei Gewerbeflächen geplant

Die Folge: „Laut Bauaufsicht fügt sich das neue Gebäude nach Paragraph 34 ein“, teilte Bauamtsleiter Timm Ohrt den Ausschussmitgliedern mit. Geplant ist in der Kieler-Straße-Süd 92-94 ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus. Im Erdgeschoss sind zwei Gewerbeflächen vorgesehen, dazu kommen in den oberen Geschossen zwei Ferienwohnungen und sechs normale Wohnungen. Zur Bachstraße senkt sich das Gebäude auf zweigeschossig mit Dachgeschoss leicht ab.

"Wieder so ein Klotz, der höher ist als alles andere"

Da bereits das bestehende, hohe Gebäude in der Bachstraße in seinen Dimensionen bei der Eckernförder Bevölkerung umstritten ist, schrillten bei den Politikern die Alarmglocken. Die Anregung von Georg Bicker ( CDU), das Vorhaben um ein Stockwerk zu reduzieren, beantwortete Ohrt mit einem Schreiben des Investors: Dieser bitte darum, an der dargestellten Bauweise festzuhalten. Doris Rautenberg (Linke) kritisierte dagegen „wieder so einen Klotz, der höher als alles andere ist, was da steht“.

Die Stadtbildanalyse empfiehlt Zweigeschossigkeit

Der Ausschussvorsitzende Sören Vollert (Grüne) erinnerte an die Stadtbildanalyse vom Büro Zastrow, die für die Kieler-Straße-Süd eine zweigeschossige Bebauung als Charakteristikum hervor hebt. Die Analyse in einen B-Plan zu gießen, sei eine politische Abwägung, so Vollert. Dann müsste der Investor um ein Geschoss reduzieren. Er empfahl, die Stadtbildanalyse „ernst zu nehmen“. Auch Karl-Ludwig Loth ( FDP) erachtete die Planung mit Blick auf die benachbarte historische Kaserne als zu hoch. „Zweigeschossig wäre okay, ich plädiere für einen B-Plan.“ Rainer Bosse (SSW) stieß ins gleiche Horn: „Was passiert dort als nächstes?“, warnte er, wenn die Stadt nicht eingreife.

Ratsversammlung hat noch nicht entschieden

Letztlich sprach sich der Ausschuss gegen die Stimmen der CDU, die das Vorhaben noch als „verträglich“ ansah, für die Aufstellung eines B-Plans aus. In der vergangenen Ratsversammlung wurde allerdings kein Beschluss dazu gefasst. Es gebe noch weiteren Beratungsbedarf im Bauausschuss, hieß es.

