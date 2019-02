Eckernförde

Jörg Sibbel stand der CDU ohnehin nahe. 2006 trat er als parteiloser Kandidat der Christdemokraten zur Bürgermeister-Wahl in Eckernförde an. 2014 erneut, damals befürworteten alle Fraktionen der Ratsversammlung seine Kandidatur. "Die CDU hat mich immer unterstützt", sagte Jörg Sibbel zu seinem Parteieintritt im Vorfeld der Städtebund-Wahl am 8. Februar 2019.

Bürgermeister will weiter neutral bleiben

"Der Vorsitzende repräsentiert den Städtebund in besonderer Weise, deshalb war es für mich naheliegend, in die Partei einzutreten, die mich vorgeschlagen hat", führte er weiter aus. Seine Parteilosigkeit habe er sich zuvor immer gewahrt, weil "ein Bürgermeister sein Amt neutral ausführen sollte". Das habe er in Eckernförde in den vergangenen zwölf Jahren bewiesen. "Ich habe nicht die Absicht, das zu ändern", sagte Sibbel.

Dass der Bürgermeister nun das CDU-Parteibuch angenommen hat, stört offenbar niemanden unter den sechs Fraktionen. Edgar Meyn von den Grünen sagte: " Jörg Sibbel hatte immer Stallgeruch. Ich erwarte nicht von einem Bürgermeister, dass er unpolitisch ist." FDP-Fraktionsvorsitzender Bernd Hadewig findet den Parteieintritt Sibbels konsequent. "Seine CDU-Nähe hat mich nie gestört."

"Wir werden ein kritisches Auge darauf haben"

Jürgen Neumann ( SPD) und Rainer Bosse (SSW) erwarten nicht, dass sich die Zusammenarbeit nun ändert. "Meine Erwartung ist, dass er neutral bleibt", so Bosse. Und der Fraktionsvorsitzende der Linken, Michael Schories, sagte: "Ich habe Jörg Sibbel als loyalen Beamten kennengelernt. Ich erwarte, dass das so bleibt. Aber wir werden auch ein kritisches Auge darauf haben."