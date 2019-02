Sie sind Wühler im Untergrund und kläffen selbstbewusst, wenn ihnen etwas nicht passt. Doch ihr Blick bringt jedes Herz zum Schmelzen. Wer könnte einem bettelnden Dackel ein Leckerli abschlagen? Bei der Zuchtschau des Deutschen Teckelklubs in Groß Wittensee traten sie am Sonntag den Beweis an.