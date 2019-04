Eckernförde

Nach dem Tod des langjährigen Inhabers Gerd Müller im vergangenen November hat Gerrit Scheller den kleinen, aber feinen Laden an der Gartenstraße übernommen. In alter Tradition wird hier alles mit frischen Zutaten zubereitet. Für das Erdbeereis püriert Scheller die roten Früchte, die Schokoladensoße setzt er mit Kakao an.

24 Eissorten finden sich im Angebot

„Die Kunden wissen das zu schätzen“, sagt der 28-Jährige, der bereits vor der Geschäftsübernahme für die Eis-Produktion zuständig war. Somit bleibt es bei der bewährten Qualität und den gleichen Rezepten. Insgesamt 24 Eissorten finden sich im Angebot, das Gesamtrepertoire umfasst knapp 40 Sorten. Neu sind vegane und laktosefreie Varianten mit dabei.

Eis-Müller hat dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag.

