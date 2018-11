Die Pläne für Ansprengversuche der Bundeswehr in der Ostsee vor der Küste zwischen Damp und Port Olpenitz ziehen möglicherweise Kreise bis in den Bundestag. Der Eckernförder Abgeordnete Sönke Rix (SPD) kündigt an, die Experimente an der Ex-Fregatte "Karlsruhe" zum Thema im Parlament zu machen.