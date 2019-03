Eckernförde

Die Jugendlichen wollen um 9 Uhr von der Hafenspitze aus losziehen. Die Initiative geht von Schülern der Peter-Ustinov-Schule, des Berufsbildungszentrums, der Jungmannschule und der Jes-Kruse-Schule aus, heißt es. Der Klima-Streik der weltweiten Bewegung findet auch in vielen anderen Städten des Landes statt. In Eckernförde hatten sich bereits Ende Januar mehr als 200 Schüler aus der gesamten Region einer Demo angeschlossen. Eine zweite Veranstaltung zwei Wochen später fand hingegen viel weniger Teilnehmer.

Nun wird jedoch offenbar mit mehr Demonstranten gerechnet. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde warnt vor Verkehrsbehinderungen am Freitag, 15. März, von 9.30 bis 11 Uhr in der Innenstadt sowie von 11 bis 13 Uhr im Windebyer Weg, im Wulfsteert, in der Rendsburger Straße, in der Sauerstraße, Auf der Höhe, in der Sehestedter Straße, in der Preußerstraße und Am Exer.

Mit den Klima-Streiks unter dem Motto "Fridays for Future" nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg prangern die Schüler die aus ihrer Sicht unzureichende Klima-Politik an. Häufig steht dabei der Ausstieg aus der Kohlestromproduktion in der Kritik, der zuletzt auf das Jahr 2038 festgelegt wurde. Den Jugendlichen ist das zu spät, sie fordern 2025.

