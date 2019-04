Neuwittenbek

Gleich nach den Osterferien wurden die Schwachstellen deutlich. „Das Trägersystem für die Fahrräder ist zu umständlich, langwierig und störanfällig“, moniert Manfred Hartmann aus Altwittenbek. Dadurch werde der Bus an den Haltestellen zu lang aufgehalten. „Kinder sind morgens zu spät zur Schule gekommen“, berichtet der 69-Jährige vom Pendelverkehr nach Kiel. Die Beschwerden haben bereits das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Kiel-Holtenau, Auftraggeber des Ersatzverkehrs, erreicht. Es wird nach einer Lösung gesucht.

Ersatzbusse kommen für Schüler zu spät

Die Erfahrung sollten Hartmanns Enkel Lennart und Lasse (beide 12) am ersten Schultag nach den Ferien machen. Auf dem Weg ins Gymnasium in Kronshagen kam der Bus 20 Minuten zu spät. Der Vater fuhr seine Söhne dann mit dem Auto. Aber andere Kinder seien zu spät in die Schule gekommen, so Hartmann.

Es dauert lang, das Fahrrad auf dem Anhänger zu befestigen

Hartmann möchte nicht nörgeln, ihm geht es vielmehr um eine konstruktive Kritik: „Es ist ja eigentlich eine ideale Möglichkeit für uns, nach Kiel zu kommen.“ Zudem bezeichnet er die Busfahrer als „nett und hilfsbereit.“ Es ist tatsächlich eine mehrminütige Friemelarbeit, wenn der Busfahrer an der Haltestelle die Fahrräder am Anhänger festzurren möchte. Zwei Kleinbusse (ein 21- und ein 19-Sitzer) sind laut Joachim Lemm von der Vineta Autobus-Gesellschaft, Auftragnehmer der WSA, auf der Strecke im Einsatz. Auf die Anhänger passen jeweils 16 Fahrräder.

WSA arbeitet an praktischer Lösung für Fahrräder

Wegen der Schwierigkeiten mit den Fahrrad-Halterungen wird laut WSA nun an einer praktischeren Variante gearbeitet. Es gebe einen Austausch mit der Autobus-Gesellschaft.