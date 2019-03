Abends mit dem Buch auf dem Sofa, eintauchen in Literatur oder Wissen aufsaugen. Warum nicht auch die Bücherei am Abend öffnen? Gettorf tut’s einfach am Freitag, 15. März. Die Gemeindebücherei nimmt als eine von 54 landesweit teil an der ersten Langen Nacht der Bibliotheken in Schleswig-Holstein.