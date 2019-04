Ein alternder Jockey, der auf Teneriffa einen Neuanfang plant und seine Rente genießen will, dazu drei Frauen mit ganz eigenen Ideen: Das sind die Zutaten, aus denen die Stranderin Heide Ziefuss einen unterhaltsamen Krimi geschrieben hat. Am Freitag liest sie im Leuchtturm-Pavillon in Strande.