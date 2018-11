Eckernförde

„Gewünscht sind hochwertige Veranstaltungen mit Themenbezug“, beschreibt der Geschäftsführer der Eckernförde Marketing & Touristik GmbH, Stefan Borgman, die Konzeption für große Feste. Die Wikinger sollen ähnlich wie das Seeräuberlager im Rahmen des Piratenspektakels den Strand beleben. Zwar ist Eckernförde nicht gerade für seine Nordmänner bekannt. „Doch das Weltkulturerbe Haithabu liegt um die Ecke“, sagt Borgmann.

Kommen die Wikinger an, sollen sie dauerhaft bleiben

Vom 12. bis 14. Juli campieren die Wikinger am Südstrand. Zelte, Lager, Vorführungen und natürlich jede Menge Wikinger-Akteure sollen für eine möglichst authentische Atmosphäre sorgen. Auch ein nachgebautes Wikingerboot wird am Ufer liegen. Normale Schaustellerbuden sind in diesem Zusammenhang hingegen tabu. Kommen die Wikinger in Eckernförde an, soll die Veranstaltung laut Borgmann dauerhaft im Ostseebad etabliert werden. In Schleswig lockt das Spektakel rund 25 000 Besuchern.

Zweites Open Air mit einer "bekannten Größe"

Neben dem Strand Open Air mit Rea Garvey und Stefanie Heinzmann am 6. Juli ist für den 3. August ein zweites Festival unter freiem Himmel am Südstrand geplant. Wer auf der Bühne auftritt, wird noch nicht verraten, aber es soll sich um eine „bekannte Größe“ handeln. Veranstalter Daniel Spinler will Ende nächster Woche die Katze aus dem Sack lassen. Gestrichen ist hingegen der bisherige „Rock am Strand“. Für den Auf- und Abbau der Strand-Bühne gelten 2019 als Reaktion auf Kritik neue Regeln. Um Strandspaziergänger nicht zu beeinträchtigen, bleiben laut Borgmann sowohl die Wasserkante als auch der Strandzugang und die öffentlichen Toiletten frei.

Kein Osterfeuer mehr am Südstrand

Ein Osterfeuer am Südstrand wird im kommenden Jahr nicht mehr entfacht. „Insbesondere aus Umweltgründen“, so die Touristik. Auch das Bacardi Beach findet sich auf der Streichliste. „Zwei Veranstaltungen kommen mit den Wikingertagen und dem zweiten Open Air neu hinzu, zwei fallen weg“, erläuterte Borgmann die Umstrukturierung in 2019. Feste Säulen im Kalender bleiben als Großveranstaltungen hingegen die Sprottentage (7.-10. Juni), die Aalregatta (21-23. Juni), das Piratenspektakel (2.-4. August) sowie das Green Screen Naturfilmfestival (11.-15. September). Weiteres Highlight sind wieder die Eckernförde Classics (19.-21. Juli).