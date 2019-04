115 neue Parkplätze hat Dataport vor Kurzem südlich des IT-Dienstleisters in Altenholz in Betrieb genommen. Bislang führen sie zu einer spürbaren Entlastung in dem intensiv genutzten Quartier rund um die Fachhochschule. Hier trainieren seit einigen Monaten auch die Handballer des THW Kiel.