Eckernförde

"Er ist unser Schatzmeister“, erklärte Gildemeister Carsten Höneise. Der König wurde beim Vogelschießen ermittelt. Ehefrau Swetlana bekam den Titel automatisch dazu. Ihre zehnjährige Tochter hatte beim Schießen mit dem Lichtgewehr die meisten Punkte geholt. An ihrer Seite steht die einzige Majestät, die nicht zur Familie Wenige gehört. Laurenz Strötzel (12) setzte sich jedoch erst in einem Stechen gegen Bennet Preis durch. Die Könige wurden erst am Dienstagabend proklamiert. Zuvor hatte die Gilde mit mehreren Umzügen in der Stadt ihr Fest zelebriert.