Schwedeneck

Allerdings werde derzeit noch verifiziert, ob das Video tatsächlich in Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde entstanden sei, erklärt der Wolfskoordinator des Landes. Ihn erreichten am Donnerstag mehrere Berichte, dass ein Wolf in der Region gesichtet worden sein soll. Auch im Eckernförder Stadtteil Borby beobachtete eine Frau ein Tier.

"Faszinierende Begegnung mit Wolf in Schwedeneck "

"Wir sind noch ganz geflasht", sagt die Schwedenecker Familie, die das Video gedreht hat, zu KN-online. "Ich finde die Tiere toll", sagt die Mutter. "Die ganze Statur, die Augen, wie die geleuchtet haben", sagt sie in Erinnerung an "die faszinierende Begegnung". Der mutmaßliche Wolf in Schwedeneck lief in wenigen Metern Entfernung an der Familie vorbei - die schnell zum Handy griff und die Begegnung festhielt.

Wolf in Schwedeneck ? Wolfskoordinator mahnt

Jens Matzens dringender Appell lautet: "Bitte dem Wolf nicht nachstellen und gucken, wo er abgeblieben ist!" Das sei rechtswidrig bei dem streng geschützten Tier, das womöglich einfach einen Platz suche, wo es zur Ruhe kommen könne.

Womöglich hatte am Dienstag auch ein Wolf in Schwedeneck ein Schaf gerissen.

Ministerium: Rund 98 Attacken auf Schafe, Kälber und Ponys

Nach Angaben des Kieler Umweltministeriums wurden seit der Rückkehr des Wolfs im Jahr 2007 bis Anfang Januar insgesamt rund 98 Attacken auf Schafe, Kälber und Ponys registriert. "75 der nachgewiesenen Wolfsrisse stammen aus dem Jahr 2018", sagte Ministeriumssprecher Joschka Touré. Dazu kommen noch die vielen toten Tiere der vergangenen Wochen. "Die genauen Zahlen dazu werden noch zusammengetragen."

