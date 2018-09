Eckernförde

Zünftig bayrisch in Lederhose und Karohemd betrat Schleswig-Holsteins Regierungschef die Bühne. „Ich habe das schon zwei Mal gemacht. Doch damals hatte ich vorher noch keine Maß getrunken“, gab Günther freimütig zu. Nach drei Schlägen war die Sache erledigt. Unterstützt von Mitveranstalter Björn Gallenkamp sowie Hannah Blümel und Sinah Trompf vom Service zapfte der Eckernförder gleich weiter und reichte die Gläser an die Gäste vor der Bühne weiter.

Gallenkamp war mit der ersten Auflage am neuen Veranstaltungsort Südstrand zufrieden. „Wir müssen im Festzelt feiern. Denn sonst gibt es in Eckernförde nicht genügend Platz“, sagte er. Für 2019 peilt er eine Wiederholung an: „Möglicherweise auch wieder mit dem Ministerpräsidenten. Er hat gesagt, dass er dazu Lust hätte.“