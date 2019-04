Felm

Die Kreisstraße 24 zwischen Felm und Felmerholz dient auch als Schulweg. Zwar gibt es in Felmerholz entlang des Kieler Weges einen kombinierten Geh- und Radweg. Dieser endet aber am Ausgang des Ortsteils - etwa 200 Meter vor der sogenannten Hunnenberg-Trasse, einer Sackgasse für Anlieger, die auch Radler nutzen können.

Gefahrenpotenzial ist bekannt

An der schmalen, kurvigen Kreisstraße hingegen sind zwischen den Ortsteilen auch Autos, Laster und Trecker unterwegs: Das Gefahrenpotenzial ist bekannt. Doch das Thema lag lange auf Eis. Nach einem Ortstermin im Februar wird das Projekt nun angeschoben. "Der Kreis hat das auch wieder in die Kategorie 1 aufgenommen", erklärte Bürgermeister Friedrich Suhr. Die Gemeindevertretung beschloss einstimmig, alle erforderlichen Maßnahmen für den Bau voranzutreiben.

Carsharing von E-Autos

Bessere Mobilität in der ländlichen Region kann auch das Projekt Dörpsmobil bieten: Unter dem Dach eines gemeinnützigen Vereins soll ressourcenschonende Mobilität vorangetrieben werden. Ein Vorbild dafür ist die Gemeinde Klixbüll, in der die Vereinsmitglieder mittlerweile schon mehrere Autos mit Elektroantrieb durch Carsharing nutzen können.

In Schwedeneck gibt es schon Verein

In Schwedeneck (Amt Dänischenhagen) gibt es bereits den Verein Dörpsmobil im Wohld, der allerdings noch auf seine Eintragung in das Vereinsregister wartet. Auch in anderen Gemeinden herrscht Interesse an der Idee, diesem Verein als kommunales Mitglied beizutreten. So könnte man das Projekt in der Region stärken und sich vernetzen. Die einzelnen Dörpsmobil-Projekte vor Ort würden als jeweils eigene Sparte laufen. Das Mieten soll über eine Software unkompliziert möglich sein.

Gemeinsam fürs Dörpsmobil

Norbert Lähn ( SPD) sprach sich dafür aus, gemeinsam mit dem Verein Dörpsmobil im Wohld ein Beitragsmodell für kommunale Mitgliedschaften zu entwerfen: "Auch von der Software her macht es Sinn, etwas Einheitliches zu haben." Dafür sprach sich auch Holger Hackauf ( CDU) aus: "Und dann müssen wir sehen, ob der Bedarf da ist." Auch Klaus Fiebiger-Heise (Wählergemeinschaft) fand: "Das macht nur Sinn als gemeinsames Projekt im Wohld."

Die Gemeindevertretung sprach sich einstimmig für dieses Vorgehen aus. Zum Dörpsmobil-Projekt soll es auch eine Einwohnerversammlung geben.

