Felmerholz

In der Alten Schule in Felmerholz tragen tragen gerade Edgar und Thekla Paulke sowie Antje und Norbert Begemann Sachspenden für die Tombola herein. Ein Los kostet 50 Cent, der Hauptgewinn ist eine Minikreuzfahrt für zwei nach Göteborg, gespendet von der Stena-Line, erklärt Edgar Paulke.

Viele Sach- und Geldspenden

Er ist Vorsitzender des Fördervereins Alte Schule Felmerholz, der das Fest seit 2015 mit der örtlichen Feuerwehr veranstaltet. Die Idee geht auf eine Elterninitiative Anfang der 1990er-Jahre zurück. Das Orga-Team freut sich auch über die vielen Geldspenden, erklärt Norbert Begemann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rathmannsdorf-Felmerholz.

Erlös geht an Hospiz und Paulinchen

Thekla Paulke findet, durch das Fest hat Felmerholz „an Hochachtung und Bekanntheit gewonnen“. Diesmal gehen die Spenden an an den Hospizverein Dänischer Wohld, der die ersten stationären Hospizplätze für Kinder aufbaut. Die andere Hälfte erhält der Verein Paulinchen, der sich um brandverletzte Kinder und deren Familien kümmert.

Ein Banner weist den Weg

Zu den Attraktionen beim Fest zählen Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken, Glücksrad, Bogenschießen, Schubkarrenrennen, Lagerfeuer, Essen, Trinken und vieles mehr. Ein großes Banner weist den Besuchern an der Alten Schule den Weg. Auf der Rückseite steht „Tschüs bis nächstes Jahr“. Dann gibt’s zum 25. Spielplatzfest eine ganz besondere Party!