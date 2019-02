Altenholz

Für die Pole Position nahmen Festtagskleiderbörsen-Fans in Altenholz auch eine Stunde Warten in Kauf. Ab 11 Uhr wurden sie im Eivind-Berggrav-Zentrum sukzessive in den Verkaufsbereich eingelassen. „Seit drei Jahren nutzen wir das dosierte Einlassen“, berichtete Hauptorganisatorin Christine Wagener, so entzerre sich der Ansturm.

Im Damenbereich warteten derweil nicht nur Abendkleider, sondern auch Röcke, Tops, Jacken und Boleros, Accessoires, Schals, Schuhe und Taschen auf Käufer. Die angebotene Kleidung stammt von privaten Verkäufern. Sie bestimmen auch die Preise. Sie reichten in diesem Jahr von 2 Euro bis 180 Euro, so Wagener.

Für eigentlich jeden ist was dabei

Anna Lillie (16) war mit ihrer Mutter Gabi Lillie aus Westensee gekommen. Die 16-Jährige hat an einer Kieler Tanzschule den Kurs Silber abgeschlossen und suchte etwas für den Abtanzball. Ein anthrazitfarbenes, fließendes Abendkleid war ihr Favorit. Auch ihre Mutter war beim Stöbern fündig geworden. Mit jeweils mehreren Teilen bepackt, steuerten Mutter und Tochter die Damen-Umkleiden an.

Imke Nissen (22) aus Altwittenbek war als Verkäuferin eines Abendkleides dabei. Allerdings sollte der Kleiderschrank nicht leer werden, gab sie lachend zu und hatte unter anderem ein Auge auf ein angesagtes schwarzes Jumpsuit geworfen. Ihre Mutter Renate wollte eigentlich nichts erstehen, fand aber einen festlichen Dreiteiler aus langem Rock, Oberteil und passender Jacke.

Zwölf Umkleiden für die Damen, vier für die Herren

Für die Damenwelt standen zwölf Einzel- und eine Sammel-Umkleide zur Verfügung. Bei den Herren reichten vier Einzel-Umkleiden. Mit Christine Wagener waren insgesamt 22 Ehrenamtliche im Einsatz. Sie halfen bei der Suche nach der passenden Größe, schlossen Reißverschlüsse oder gaben modischen Rat. Immer in Eile waren die Läufer wie Gudrun Danielsen. „Das bringt Schritte auf die Uhr“, sagte sie lachend im Hinblick auf ihren Schrittzähler und verschwand eilig mit einem ganzen Arm voller Retouren aus den Umkleiden in Richtung Damenkleider. Sie sollten möglich schnell wieder einsortiert werden.

Teil des Erlöses kommt Kirchengemeinde zugute

Im ruhigen Herrenbereich sichtete Hauke Schulte-Kersmecke (16) weiße Hemden. Er spielt Kontrabass im Orchester der Eckernförder Waldorfschule und benötigt entsprechende Kleidung. „Es lohnt sich immer hierher zukommen“, war sich Mutter Bärbel sicher. Anzüge und Hemden seien teuer und nach zwei Jahren passten sie nicht mehr, sagte sie.

Was am Ende nicht verkauft wurde, ging an den Verkäufer zurück. Ein Teil des Erlöses der Festtagskleiderbörse fließt in die Arbeit der Altenholzer Kirchengemeinde.