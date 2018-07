Ein Feuer auf einem Weizenfeld in Goosefeld hat am Dienstagnachmittag mehrere Häuser bedroht. Die Flammen fraßen sich bis an die Grundstücksgrenzen heran. 54 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren konnten verhindern, dass Gebäude und Autos in Brand gerieten. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand.