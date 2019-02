Im Keller des Waffenherstellers Sig Sauer in Eckernförde ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war der Schießstand der Firma, dort brannten am Morgen Wandverkleidungsteile. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter den Brand bereits gelöscht.