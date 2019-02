Eckernförde.

„Wir wollen Schüler im Umgang mit digitalen Medien unterstützen“, sagte Benjamin Gramsch im Namen des in Kiel ansässigen Vereins. Deshalb taten sich im Oktober 2018 acht Mitglieder zusammen. Bildungsexperten und Vertreter setzten dabei gleich auf Vernetzung. So gewann der Verein die Förde-Sparkasse, den Förde-Camous und die Kieler Nachrichten als Unterstützer.

So war auch Claudia Stücker von der Förde-Sparkasse dabei, aus deren Beständen die gebrauchten Geräte stammen. Die iPads waren Schulleiterin Imke Freudenthal und ihrem kommissarischen Stellvertreter Christian Meyer sehr willkommen. „Montag startet bei uns eine Kompaktwoche. In einem Kunstprojekt können mit den iPads Videos und und Audiodateien produziert werden“, sagten beide. „Ich bin mir sicher, dass sich Kollegen den Klassensatz bald vormerken“, so Freudenthal. Bislang gab in der Gemeinschaftsschule nur 30 Geräte im Computerraum. Nun sei auch mobile Internetrecherche möglich. „Da jeder Klassenraum einen Beamer hat, können Ergebnisse auf dem iPad gleich präsentiert werden“, informierte Meyer zur Ausstattung für die derzeit 901 Kinder.