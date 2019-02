Der Klimademo-Trend hat Eckernförde erreicht: Mehr als 200 Schüler sind am Freitagmorgen durch die Innenstadt gezogen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Mit Sprechchören, per Megafon und lauter Musik prangerten sie den Kohleabbau an. Es war die erste "FridaysforFuture"-Demo im Ostseebad.