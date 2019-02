Strande

Zum Beispiel bei Renate Gruber aus Eckernförde. Als die auf dem heimischen Wochenmarkt Stiefmüttcherchen entdeckt, schlägt sie zu. „Zwölf Stück bitte“, ordert sie bei Günter Voß von der gleichnamigen Gärtnerei in Goosefeld. „Er ist der erste mit Stiefmütterchen. Die kommen bei mir auf den Balkon vor das Küchenfenster“, berichtet die 75-Jährige. „Auch wenn es noch friert, mache ich mir keine Sorgen. Stiefmütterchen können das ab“, findet sie.

Andrang ist auch beim 100 Meter entfernten Eis-Caf'é Veneto. Dort schlecken die beiden Freunde Jonah (3) und Lounis (3) an ihren Eiskugel. „Eigentlich wollten wir an der Strandpromenade spazieren. Aber die Kinder wollten erst ein Eis“, erzählen die Mütter Sandra Brehmer aus Kleinkönigsförde und Aneta Gritzuhn aus Kronshagen. Der Abstecher in die Fußgängerzone hat sich gelohnt. Denn die Jungs lecken und löffeln selig ihr Eis.

Strande macht seinem Name alle Ehre

Nachmittags macht Strande seinem Namen alle Ehre. Dort tummeln sich die Wochenendausflügler am Strand. Arne (41) und Katrin (39) Zimmermann aus Flintbek lassen Sohn Leif (4) ihren Drachen steigen. „Der Drachen ist ein Geschenk. Heute ist der richtige Tag ihn auszuprobieren“, erzählt die Mutter. „Anschließend wollen wir noch etwas essen.“ Da freut es die Eltern, dass Strandlokal „Das Kaiser“ schon offen hat.

Von Gastromomieangeboten unabhängig, sind die Freundinnen Heidrun Clausen (63) und Elke Fricke (59). „Wir eröffnen heute die Picknicksaison“, sagen beide. Auf Liegestühlen sitzen sie an der ausgebreiteten Decke und lassen sich vom Sonnenschein wärmen. Mit dem Fahrrad waren beide aus Altenholz-Klausdorf – dort wohnt Fricke - nach Strande gekommen.

