Schwedeneck

Hunderte Besucher tummelten sich beim „Tag der offenen Tür“ des Fachbetriebes für Landmaschinen und Kommunaltechnik Max Lorenz. Seniorchef Herbert Lorenz lächelte am Vormittag mit der Sonne um die Wette - ebenso wie so mancher Steppke, der auf einem abgezäunten Gelände seinen „Führerschein“ machen durfte: Liam (2) saß in einem Minibagger auf dem Schoß von Papa Mirko Peter und stapelte ganz souverän Autoreifen.

Wenige Meter entfernt präsentierte der Agrar-Oldtimer-Club Dänischer Wohld für Liebhaber historischer Trecker eine Auswahl seiner „Schmuckstücke“: So war Hobbyschrauber Hermann Jöhnk (79) aus Gettorf mit seinem Lanz-Bulldog-Schlepper, Baujahr 1940, dabei. Nebenan in einer kleinen Lagerhalle hatte der Betrieb dann noch Platz gemacht für Stände mit Blumen, Schmuck, Kissen und Honig.

Von Jan Torben Budde