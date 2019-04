Saisonkörbe in Eckernförde heiß begehrt

Eckernförde Lange Warteliste - Saisonkörbe in Eckernförde heiß begehrt Im Ostseebad Eckernförde beginnt dieses Wochenende die Strandkorb-Saison. Touristikmitarbeiter stellten Freitag die letzten von knapp 500 Sonnensesseln an den Kurstrand. Die windgeschützten Logenplätze an der Ostsee sind heiß begehrt: Die Warteliste für Saisonkörbe ist über 400 Interessenten lang.

Von Christoph Rohde

Die letzten von fast 500 Strandkörben stellten Lennart Lucas (links) und Emil Maximilian Kind am Freitag am Kurstrand in Eckernförde auf. Quelle: Christoph Rohde