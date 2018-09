Aufgrund eines Kurzschlusses kam es am Sonnabendmittag in weiten Teilen der Eckernförder Innenstadt zu einem Stromausfall. Rauchentwicklung in einem Verteilerraum der Stadtwerke bei der Sparkasse alarmierte die Feuerwehr, die mit 32 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen anrückte.