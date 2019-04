Gas-Alarm hält Neuwittenbek in Atem

Eckernförde Schule evakuiert - Gas-Alarm hält Neuwittenbek in Atem Bei Baggerarbeiten in Neuwittenbek ist am Dienstag neben der Grundschule eine Gasleitung beschädigt worden. Sofort strömte Gas aus, alle Schüler mussten das Gebäude verlassen. Auch der Kindergarten und sieben weitere Häuser wurden geräumt. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet wegen Explosionsgefahr ab.

Von Tilmann Post

56 Schüler besuchen den Standort Neuwittenbek der Schule am Nord-Ostsee-Kanal - alle mussten am Dienstag das Gebäude an der Hauptstraße wegen des Gas-Alarms verlassen. Quelle: Burkhard Kitzelmann