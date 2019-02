Eckernförde

Bis Ende Februar läuft die Gehölzpflege-Saison noch, danach darf aus Naturschutzgründen nichts mehr beschnitten werden. Der milde Winter kommt der Straßenmeisterei gelegen, Räum- und Streudienste machen dem Säge-Endspurt keinen Strich durch die Rechnung.

Die meisten der Schnitt- und Sägearbeiten an den rund 400 Kilometern Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Beritt der Straßenmeisterei Eckernförde erledigen jedoch Lohnunternehmen. "Unsere Kapazitäten würden nicht ausreichen", erklärt Burkhard Miksch, im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr zuständig für Eckernförde und Umgebung.

Dicke Stämme werden an Privatabnehmer verkauft

Gegen Ende der Saison liegen noch viele Äste und Stämme am Straßenrand. "Der Schredder kann nicht überall gleichzeitig sein", so Miksch. Das Material werde aber zügig abtransportiert und diene meistens der Holzpellet-Herstellung. Dicke Stämme werden zum Betriebshof am Eckernförder Amselweg gebracht, wo sie an Privatabnehmer zum Heizen verkauft werden. Das Interesse daran ist groß, die Wartezeit beträgt zwei bis drei Jahre. Wer sich dennoch auf die Liste setzen lassen möchte, kann sich beim Betriebshof melden.

Im Fokus der Straßenmeisterei stehen vor allem Äste und Zweige im Lichtraumprofil - über der Fahrbahn müssen 4,50 Meter frei bleiben - sowie in Sichtdreiecken an Kreuzungen und Einmündungen. Außerdem werden verkehrsgefährdende Bäume abgesägt, etwa Totholz und kranke Exemplare, sowie überalterter Bestand. Es werde nicht willkürlich gesägt, so Burkhard Miksch. "Knicks werden alle zehn Jahre auf den Stock gesetzt", erklärt der Diplom-Ingenieur.

Weitere Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.