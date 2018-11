Noch steht der Bauzaun in der Eckernförder Langebrückstraße. Doch das historische Kaufhaus Reico soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 wieder in neuem Glanz erstrahlen. Miteigentümer Friedrich von Waldthausen (43) plant einen Mix aus hochwertigen Haushaltswaren, regionalen Lebensmitteln und Café.