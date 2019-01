Ein Park, in dem Jung und Alt spielen, sich wohlfühlen. Wildblumen, Bäume, Bach entdeckt man neu auf dem Lehrpfad. Ein Hünengrab ist Tor zur Vergangenheit. Osdorf will ein grünes Herz mit Platz für alle. Einwohner sind überrascht, was die Politik alles für die Dorfgemeinschaft auf die Beine stellt.