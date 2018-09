Schnuppern, schmecken, schlemmen, shoppen, das ist das Programm auf dem Green Market am Sonntag, 16. September, 10 bis 18 Uhr, in Eckernförde. Zum dritten Mal findet an der Hafenspitze der regionale Genussmarkt statt. Rund 70 Aussteller zeigen, was Schleswig-Holsteins Betriebe zu bieten haben.