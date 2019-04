In der Ukraine tritt der Komiker Wladimir Selenski in einer Stichwahl ums Präsidentenamt gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko an: Diese Nachricht sorgt gerade für Aufsehen. Besonders intensiv verfolgen Schüler des Gymnasiums Altenholz die Entwicklung: Sie reisen in drei Wochen in die Hauptstadt Kiew.