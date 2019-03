Wie kann man den Nahverkehr so steuern, damit man in der Kiel-Region nicht im Stau steht? Das Amt Dänischer Wohld holte Beteiligte zwischen Kiel und Eckernförde zur Diskussion zusammen. Ergebnis der Runde in Gettorf: Städte, Amt, Kreis wollen gemeinsam Bürger in Busse und Bahnen holen.