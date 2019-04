Gettorf

Gettorf. „Im Einsatz für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen kommt den Gemeinden große Bedeutung zu“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Jöhnk.

Bestandsaufnahme von Grünflächen

Der Plan sieht eine Bestandsaufnahme von Grünflächen vor, die im Besitz der Gemeinde sind. Ob nun Blumenkübel oder Straßenbegleitgrün: Es sollen künftig verstärkt Pflanzen zum Einsatz kommen, die Nahrung und Lebensraum für Insekten und Vögel bieten. Und: „In zukünftigen Bebauungsplänen ist dafür Sorge zu tragen, dass Grundstücke und Vorgärten nicht über Gebühr versiegelt werden“, so Jöhnk. Das Papier enthält auch einen Anreiz für Hobbygärtner: So soll die Gemeinde gemeinsam mit Naturschutzgruppen einen Preis ausloben, bei dem naturnahe Gärten prämiert werden.

Für acht von zehn Punkten gab es grünes Licht im Ausschuss. Zurückgestellt wurde ein Vorschlag, dass auf allen Flächen der Gemeinde – also auch auf verpachtetem Gelände – weder Kunstdünger noch Pestizide eingesetzt werden. Abgelehnt wurde der Vorstoß, dass die Gemeinde künftig auf den Einsatz von Streusalz verzichtet. Über den Zehn-Punkte-Plan soll in der Gettorfer Gemeindevertretung am 5. Juni (19 Uhr, Amtsgebäude) beraten werden.

Von Jan Torben Budde