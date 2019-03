Gettorf

Zumindest veranstaltet der Gettorfer Turnverein (GTV) am Sonnabend, 16. März, im Sportpark ein „Schnupper“-Eisstockschießen für Kinder und Erwachsene – allerdings ohne Eisbahn. Stattdessen geht die Aktion von 14 bis 16 Uhr auf der Gettorfer Speedskating-Bahn über die Bühne. „Wenn das Interesse groß genug ist, wollen wir eventuell eine eigene Abteilung gründen“, sagt Caya Michaely, Auszubildende zur Sport- und Fitnesskauffrau beim GTV.

Bei der Schnupper-Aktion in Gettorf ist der Landes-Eissport-Verband mit im Boot. Denn Vorsitzender Wolff-Dietrich Prager möchte für den Sport gern die Werbetrommel rühren. Daher stellt sein Verband die erforderliche Ausrüstung zur Verfügung. Dazu gehören Stöcke für Erwachsene und Kinder, mit denen die Spieler auf das bewegliche Ziel – die sogenannte Daube – schießen. Es ist Millimeterarbeit, so nah wie möglich an die kreisrunde Hartgummischeibe zu gelangen.

Die etwa zweistündige „ Eisstockschießen“-Schnupper-Aktion beginnt am Sonnabend, 16. März, um 14 Uhr auf der Speedskating-Bahn im Gettorfer Sportpark. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Jan Torben Budde