Ascheffel

Das teilte Claus-Dieter Stoldt auf Nachfrage mit. Er ist Leiter des Bereichs Immobilien bei der GLC Glücksburg Consulting AG. Die GLC kümmert sich im Auftrag von Globetrotter-Ausrüstung-Geschäftsführer Andreas Bartmann um den Verkauf.

Zum 2013 eröffneten Lodge-Ensemble gehören ein Hotel mit 30 Zimmern, ein Restaurant nebst Tagungsstätte und der Turm, der auch an einer Kletterwand bestiegen werden kann. Gut 30 Beschäftigte haben dort einen Job gefunden.

Gastronomie und Hotel sollen weitergeführt werden

„Wir führen Gespräche mit vier namhaften Käufer“, sagte Stoldt. „Herrn Bartmann liegt es am Herzen, alles in sehr gute Hände zu geben.“ Dazu gehöre, dass Gastronomie und Hotel weitergeführt werden. „Es soll ein Hot Spot für die Bevölkerung bleiben“, beschrieb er die Perspektive. Der Bau der Lodge hatte gut 13 Millionen Euro gekostet. Stoldt rechnet damit, dass der Verkauf in den kommenden Wochen getätigt wird.

Die Aussicht, dass es weitergeht, entspricht den Hoffnungen von Ascheffels Bürgermeister Jörg Harder (AKVA). „Der Standort ist attraktiv und gut“, lautet sein Statement. Andreas Betz, Amtsdirektor des Amtes Hüttener Berge, wundert die Entwicklung nicht. „Die Lodge ist marktfähig. Für mich war klar, dass es Interessenten gibt“, sagte er.