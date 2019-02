Eckernförde

Insgesamt 16 Stationen sind geplant, an denen ein "Best of" der eindrucksvollsten Naturfilme des Jahres gezeigt wird. Die offizielle Premiere ist am Dienstag im Kongress-Zentrum in Hamburg.

Faszinierende Aufnahmen aus der Tierwelt

Es wird still im Saal, als zwei große Schwertwale einen Heringsschwarm einkreisen. Mit der Fluke schlägt der eine Orca in die Fischmasse, während der andere die betäubten Tiere als Beute aufnimmt. Faszinierende Aufnahmen vom Verhalten der Lebewesen auf unserer Erde zeigt nicht nur dieser Ausschnitt aus der Produktion „Der Blaue Planet 2“. Entenmütter, die mit kämpferischer Leidenschaft eine Möwe in die Flucht schlagen, sind ebenso zu sehen wie die unglaublichen Täuschungsmanöver des Kuckucks oder das Making-of einer abenteuerlichen Filmexpedition zu den Polarwölfen.

Werbung auch für die heimische Region

Sieben ausgezeichnete Filme fasst der Tournee-Streifen zusammen, der die Höhepunkte aufwändiger Dokumentationen in Szene setzt. Bewusst sind der Auswahl schöne Bilder von der Eckernförder Bucht und der Schlei-Region vorangestellt. Green Screen will auf der Deutschland-Tour auch für die schleswig-holsteinische Küste werben, die Landschaft, in der das Naturfilmfestival geboren wurde. Beziehung zu Norddeutschland stellt auch der Ausschnitt aus dem Film "Plastik in der Welle" her, in dem der Kieler Kitesurfer Mario Rodwald durch das Erleben von Müll im Meer bei seinen Wettkämpfen zum Umweltaktivisten wird.

Green Screen als "Herzensangelegenheit"

Dirk Steffens, der gerade für seine Reihe „ Terra X“ den Deutschen Fernsehpreis erhalten hatte, moderierte die Preview in Eckernförde. „ Green Screen, das ist wie nach Hause zu kommen, das ist Teil meiner Leidenschaft und eine Herzensangelegenheit“, sagt er. Demnächst wird Steffens mit „Blue Planet 2“ und der BBC durch die Bundesrepublik reisen. Zur Premiere der Green-Screen-Tour in Hamburg hat sich unter anderem Filmemacher Oliver Götzl („Polarwölfe“) angesagt.

Applaus für die Naturfilme des Jahres

Geht es nach dem begeisterten Applaus der Zuschauer in Eckernförde, hat die Schau der "Besten Naturfilme des Jahres" beste Startvoraussetzungen für die Deutschland-Tour, die auch Appetit auf das Festival 2019 vom 12. bis 16. September in Eckernförde machen soll. Präsentiert wird sie von der Heinz-Sielmann-Stiftung. "Es ist denkbar, dass wir künftig die Filmreise im deutschsprachigen Raum auch auf Österreich und die Schweiz ausdehnen", sagt Festivalsprecher Michael van Bürk.

Die Vorstellungen in der Region

"Die besten Naturfilme des Jahres": Hamburg, Messe und Congress GmbH, Mittwoch, 6. Februar, 18.30 Uhr. Kiel, Cinemaxx, Freitag, 8. Februar, 16 Uhr. Flensburg, UCI Kinowelt, Sonntag, 10. Februar, 11.45 Uhr. Vorverkauf: outdoor-ticket.net ( Green Screen Tour 2019).

