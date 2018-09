Feuer am Südstrand in Eckernförde. Am Freitagmorgen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in einer Grillhütte gerufen. Gegen 6.45 Uhr ein Passant die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Das gab die Polizeidirektion Neumünster am Freitagmittag bekannt.