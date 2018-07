Auf dem Gutshof Booknis in Waabs hat es am Sonntag gebrannt. Im Gut hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes vier Menschen auf, die sich alle in Sicherheit bringen konnten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Einer von ihnen wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.