Großeinsatz für 70 Feuerwehrleute am Sonntag: An der Straße Greensteich in der Gemeinde Holzdorf brannte der Hof eines Nebenerwerbslandwirts. Fünf Bewohner und sämltliche Tiere kamen nach Feuerwehrangaben unverletzt aus dem Gebäude. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.