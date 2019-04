Eckernförde

Sie wollen, dass die Geschwindigkeit auf dem Abschnitt zwischen Noorstraße und Schwansenstraße von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde herabgesetzt wird. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang.

Der Grund: Die Anlieger sollen vor Lärm und Abgasen geschützt werden. Damit beziehen sich die Fraktionen auf die Straßenverkehrsordnung. „Im Rahmen der aktuellen Klimaschutzbestrebungen und der öffentlichen Debatte ist eine verantwortungsvolle und zeitgerechte Neubewertung der Geschwindigkeitsbegrenzung notwendig“, schreiben die Fraktionsvorsitzenden Edgar Meyn, Jürgen Neumann und Barbara Davy sowie Ratsfrau Doris Rautenberg.

"Unnötiger Lärm und Kohlendioxid-Ausstoß"

Durch 80 Kilometer pro Stunde „wird eine unnötig erhöhte Umweltbelastung ausgelöst“, heißt es weiter. Autos und Laster beschleunigten stadtauswärts an der Steigung von 60 auf 80 beziehungsweise bei roter Ampel an der Noorstraße von null auf 80 Kilometer pro Stunde, was unnötigen Lärm und Kohlendioxid-Ausstoß erzeuge. Tempo 80 bringe keine Verkehrsentlastung, weil in Höhe Schwansenstraße wieder auf 50 und 30 abgebremst werden müsse.

Die Grünen hatten bereits im März einen Antrag mit dem gleichen Ziel in die Ratsversammlung eingebracht. Die Partei begründete ihn damals mit der Lärmaktionsplanung der Stadt. Die hatte jedoch keine Lärmkonflikte auf dem Abschnitt der B76 festgestellt. Deshalb verschoben die Grünen ihren Antrag.

Nun kommt er im Umweltausschuss am Mittwoch, 15. Mai, sowie in der Ratsversammlung am Donnerstag, 23. Mai, auf den Tisch. Darin wird die Verwaltung aufgefordert, Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sowie mit der Polizei aufzunehmen, um die Geschwindigkeitsreduzierung durchsetzen zu können.

