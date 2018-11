Stohl.

Die Gemeinde stellte für das Projekt eine etwa 300 Quadratmeter große Fläche in der Straße Backhuus zur Verfügung. Der Bauhof entfernte die Grassoden und arbeitete alten Spielplatzsand in den Untergrund ein, um ihn zu drainieren und abzumagern. „Jetzt warten wir mal ab, was uns da blüht“, sagt Bürgermeister Sönke Paulsen. Er lobt die Idee, die dem Bauhof auch Arbeit abnimmt. Denn wenn sich die Wiese etabliert hat, muss sie nur noch einmal im Jahr statt alle zwei Wochen gemäht werden.

Gegen das Insektensterben

Inge Zorn, Anne Greef und Frauke Drews wollten etwas gegen das Insektensterben tun und freuen sich über die Unterstützung für ihr Projekt. „Wir hoffen, dass das auch in anderen Gemeinden Schule macht“, sagt Frauke Drews. Inge Zorn wohnt direkt neben der neuen Insektenwiese. Sie hat ihren Garten schon seit vielen Jahren naturnah gestaltet. „Wenn jeder in seinem Garten nur hundert Quadratmeter für Wildblumen nutzt, tut man mehr als mit Einzelaktionen“, sagt sie.

Saatgut aus der Umgebung

330 Gramm Saatgut wurden auf der einstigen Wiese ausgebracht. Die Pflanzenliste stellte Anne Greef zusammen, ein Großteil der Saat stammt aus dem Garten von Inge Zorn. Das Saatgut für die Gräser – wichtige Futterpflanzen für einige Schmetterlingsraupen – stammt vom Nabu, erklärt sie.

Auch was fürs Auge

Damit die neue Insektenwiese schon bald was fürs Menschenauge bietet, enthält sie auch einjährige Arten wie Kornblume, Mohn, Nachtviole und Ringelblume. Hinzu kommen dauerhafte Stauden, die der Wiese Stabilität geben, wie Malven, Thymian, Flockenblume, Glockenblume und Hornklee. Zur Straße hin säten die Frauen niedrige Gewächse aus, nach hinten werden sie höher. Dort wachsen zum Beispiel Königskerze und Fenchel heran.