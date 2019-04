Altenholz

„Das ist wie Oliver Welke gegen Angela Merkel“, verdeutlicht Lehrer Henning Schröder die Dimension der Wahl: Die Reise in die Ukraine fällt in eine spannende Zeit. Er organisiert seit einigen Jahren den Schüleraustausch mit dem Gymnasium Nummer 59 in Kiew, den das Gymnasium Altenholz seit 1994 pflegt.

Euromaidan im Fokus

Vor einigen Jahren gab es eine kurze Pause, unter anderem durch den Euromaidan – die Revolution 2013/14, die zahlreiche Todesopfer forderte. Und die auch im Fokus des Altenholzer Besuches steht.

Mit einigen Akteuren dieser Bürgerproteste beschäftigen sich am Dienstag die zwölf Jugendlichen, die vom 24. April bis zum 3. Mai in Gastfamilien in Kiew leben werden. Sie haben sich mit deren Zielen und Vorstellungen, aber auch Ängsten und Rückschlägen auseinandergesetzt.

Vitali Klitschko in ambivalenter Rolle

Da ist zum Beispiel Vitali Klitschko – der Exboxer war damals einer der drei Oppositionsführer, mittlerweile ist er Bürgermeister von Kiew. Auf dem Maidan wurde er durchaus ambivalent wahrgenommen, erklärt Henning Schröder, der beim Austausch von Lehrerin Marieke Most begleitet wird.

Zwar half Klitschkos Prominenz der Bewegung, „doch für die Radikalen war er zu schwach“, sagt der Lehrer. Heute gehört Klitschko zu den Mächtigen und wird von manchem wegen zu kleiner Schritte kritisiert. Vielleicht klappt diesmal ja das geplante Treffen der Altenholzer Schüler.

Viele Familien verloren Ernährer

Doch auch die Begegnung mit Natalia Boikiv von der Selbsthilfegruppe der „Himmlischen Hundertschaft“ dürfte die jungen Schleswig-Holsteiner beeindrucken. Ihr Mann gehört zu den Todesopfern der Revolution. Viele Familien verloren bei den Unruhen damals ihren Haupternährer.

Gefördert wird die Projektarbeit von der Stiftung West-Östliche Begegnungen und vom Pädagogischen Austauschdienst. Die Freundinnen Theresa Wiese (15) aus Kiel und Josephine Laufs (14) aus Dänischenhagen freuen sich schon darauf, die Kultur und den Alltag in den Familien vor Ort kennenzulernen.

Kein typisches Reiseland

„Sonst kommt man im Alltag ja nicht in die Ukraine“, sagt Josephine. Es sei auch interessant, weil man „eigentlich keine Sprache teilt“. Das war zumindest die Erfahrung beim Besuch der Ukrainer 2018 in Altenholz: Nicht immer klappt es mit der Verständigung auf Englisch.

Gut, dass die Schüler aus Schleswig-Holstein bei einem Blitzsprachkursus am Slawischen Seminar der Kieler Uni die wichtigsten Brocken Ukrainisch und Russisch gelernt haben. Beide Sprachen sind dort gebräuchlich, werden oft auch gemischt, erklärt Henning Schröder.

Zweimal Ostern

Schülerin Mia Urmersbach (15) aus Altenholz freut sich aber auch schon auf den Alltag in einer Großstadt – und darauf, nach den Ostertagen zu Hause auch noch die später gefeierte orthodoxe Variante in der Ukraine zu erleben. Vela Scheuse (14) aus Felm ist ebenfalls gespannt auf den Austausch: „ Ukraine ist mehr als Krieg und Krim.“

