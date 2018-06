Zum Strand Open Air am Sonnabend, 7. Juli, treten Jan Delay und Culcha Candela am Südstrand von Eckernförde auf. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 7500 Besuchern. Noch einmal 2500 werden zum Rock am Strand am Vortag erwartet. Die KN verlosen Freikarten und ein Meet & Greet mit den Stars.