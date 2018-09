Bereits heute Abend geht der Eckernförder SV in der Fußball-Landesliga Schleswig auf Reisen. Das Team von Coach Maik Haberlag tritt beim heimstarken Aufsteiger MTSV Hohenwestedt an. Der Gettorfer SC und der TSV Altenholz wollen am Wochenende ihre Niederlagen vom vergangenen Wochenende ausbügeln.