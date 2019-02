Schwedeneck

Was die Zahl der Feuerwehrleute angeht, zeigte sich der Hauptbrandmeister am Freitagabend in Mißfeldts Gasthof zufrieden: „Wir sind im grünen Bereich“, so Berg. 31 Aktive zähle die Ortswehr jetzt. Denn in der Jahresversammlung wurden mit Felix Klawitter und Marian Winter gleich zwei Neuaufnahmen verzeichnet.

Gleichwohl appellierte Berg an die Mitglieder, im Bekanntenkreis weiter die Werbetrommel zu rühren. Schließlich solle die Ortswehr stark genug sein, sobald sich ältere Aktive in die Ehrenabteilung verabschiedeten.

Rückblick auf ruhiges Jahr

Ehrungen für langjährige Treue zur Wehr gab es in der Jahresversammlung auch: Max Wölk (50 Jahre), Hans-Otto Kruse (40 Jahre), Volker Kohberg (20 Jahre) und Lars Kohberg (zehn Jahre).

Bei den Wahlen wurde zudem noch Norbert Dülge als Kassenführer im Amt bestätigt.

Mit Blick auf vier Einsätze im vergangenen Jahr sprach Berg von einem außergewöhnlich ruhigen Jahr.

Von Jan Torben Budde